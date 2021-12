Live Inter-Cagliari 4-0 | Lautaro serve il poker

(Di domenica 12 dicembre 2021) La rincorsa dell'alla testa della classifica potrebbe concludersi oggi, con una vittoria sul, terzultimo in campionato e molto desideroso di punti per riuscire a uscire almeno per...

Ultime Notizie dalla rete : Live Inter

Il tabellino di- Cagliari 2 - 0.vedi anche Champions League, Real -2 - 0 e Milan Liverpool 1 - 2. HIGHLIGHTS 29' Lautaro Martinez, 50' Sanchez(3 - 5 - 2): Handanovic; ...- Cagliari, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All . S. Inzaghi ...Il pareggio di ieri del Milan contro l'Udinese può valere un piccolo anticipo di regali di Natale per l'Inter di Simone Inzaghi. Classica gara con le insidie dietro l'angolo per i nerazzurri, al cospe ...Il Cagliari ha pareggiato 28 partite contro l’Inter in Serie A (14 vinte, 40 perse), i sardi contano più pareggi solamente contro la Sampdoria (31) nel massimo campionato I precedenti. L’Inter ha vint ...