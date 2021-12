Juve, Bonucci: 'Bisogna fare di più. Zero alibi' (Di domenica 12 dicembre 2021) TORINO - Amarezza e sconcerto. All'indomani del pareggio sul campo del Venezia (1 - 1 con gol di Morata e Aramu), in casa Juventus si respira un'aria di forte delusione. Leonardo Bonucci non cerca ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 dicembre 2021) TORINO - Amarezza e sconcerto. All'indomani del pareggio sul campo del Venezia (1 - 1 con gol di Morata e Aramu), in casantus si respira un'aria di forte delusione. Leonardonon cerca ...

Advertising

marten_sa : ?? Nella #Juve che si perde a Venezia c'è poco da salvare, a partire dalle scelte di #Allegri: buona prova di… - RomanoTrullese : @dodena66 Gente come Buffon Bonucci Chiellini Barzagli Khedira Mandzukic Pjanic Cuadrado Ronaldo hanno contribuito… - sportli26181512 : Juve, #Bonucci: 'Bisogna fare di più. Zero alibi': Il difensore bianconero dopo l'1-1 di Venezia: 'Due punti persi'… - _somewheresoon : @bonucci_leo19 La differenza in voglia e fame messa in campo ieri dal Venezia spiega tutto. Il problema è che ci so… - Pasqual60913355 : @bonucci_leo19 Leo per favore, basta scrivere sui social cosa fare, dovete mangiare gli avversari in campo, invece… -