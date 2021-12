Jaki P presenta le sue “Cause perse”

(Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA – “” è il nuovo singolo diP, in uscita in radio e nei digital store venerdì 10 dicembre. Il brano, scritto dallo stesso cantautore insieme a Francesco Savini e prodotto da Gotham Dischi (Andrea Papazzoni e Mario Meli), è stato composto nel primo periodo di quarantena da Covid-19. Con questa canzoneP racconta emozioni e sofferenze che tutti noi abbiamo provato almeno una volta nella vita. “Si tratta di una storia tra due persone che si sentono sempre più lontane – dichiara lo stesso artista – Nel brano ci si va a concentrare sul tema della fiducia e del rispetto verso gli altri”. Jacopo Pastore, in arteP, nasce a Reggio Emilia nel 1994. Già da piccolo nutre un forte interesse per la musica, tant’è che giovanissimo inizia a frequentare corsi di pianoforte e canto. ...

