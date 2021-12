Il pasticciaccio di Abu Dhabi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 12 dicembre 2021) Max Verstappen è il nuovo campione del mondo della Formula Uno. Ma che fatica per saperlo con l’ufficialità che si conviene! Potremmo chiamarlo . Per decretare il nuovo campione del mondo di Formula Uno infatti non sono bastati i ripetuti colpi di scena in pista dell’ultimo Gran Premio della stagione. Gran Premio che alla bandiera a scacchi ha visto Max Verstappen tagliare il traguardo per primo sulla sua Red Bull. Per come è arrivata, la sua vittoria è di quelle da ricordare negli almanacchi delle più clamorose ed emozionanti. Partito in pole position, il pilota olandese si era fatto subito sorpassare dal diretto rivale - a pari punti - Lewis Hamilton sulla Mercedes. E Hamilton, che correva per lo storico ottavo titolo - staccandosi dal suo stesso record in coabitazione con Michael Schumacher - era stato in testa fino all’ultimo giro. Peccato però che qualche giro prima era entrata ...