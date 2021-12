Evade dai domiciliari per andare a molestare l’ex compagna: arrestato 29enne (Di domenica 12 dicembre 2021) Evade per andare a molestare la sua ex compagna, ma l’ex suocera se ne accorge e chiama i carabinieri. E’ successo ieri sera ad Aprilia. Era agli arresti domiciliari dal 26 giugno per una condanna da scontare inerente a reati in materia di stupefacenti. Ma lui, un ragazzo romano di 29 anni, in questi 6 mesi era già evaso almeno due volte, il 5 e 25 ottobre, e in entrambe le occasioni era stato deferito dalle forze dell’ordine per evasione. La richiesta di aiuto dell’ex suocera Nonostante questo, V.A. non era mai stato trasferito in carcere e il giovane aveva continuato con le sue “abitudini”, tanto che ieri, alle ore 19:10, una pattuglia della Stazione di Campoverde, è stata inviata in via Rosolino Pilo, in soccorso dopo l’ennesimo episodio. A chiamare la madre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021)perla sua ex, masuocera se ne accorge e chiama i carabinieri. E’ successo ieri sera ad Aprilia. Era agli arrestidal 26 giugno per una condanna da scontare inerente a reati in materia di stupefacenti. Ma lui, un ragazzo romano di 29 anni, in questi 6 mesi era già evaso almeno due volte, il 5 e 25 ottobre, e in entrambe le occasioni era stato deferito dalle forze dell’ordine per evasione. La richiesta di aiuto delsuocera Nonostante questo, V.A. non era mai stato trasferito in carcere e il giovane aveva continuato con le sue “abitudini”, tanto che ieri, alle ore 19:10, una pattuglia della Stazione di Campoverde, è stata inviata in via Rosolino Pilo, in soccorso dopo l’ennesimo episodio. A chiamare la madre ...

