È morta Anne Rice, autrice di «Intervista col vampiro» (Di domenica 12 dicembre 2021) Anne Rice è morta. La brutta notizia del 12 dicembre è arrivata direttamente attraverso l'annuncio sui social network da parte del figlio. Si è spenta nella sua abitazione a 80 anni, per quelle che sono state le complicazioni arrivate in seguito ad un ictus. Morte Anne Rice, il post del figlio La scrittRice statunitense, autRice del ciclo «Cronaca dei Vampiri» è morta nella giornata di sabato. La comunicazione è arrivata direttamente dalla pagina Facebook della scrittRice. Il figlio ha voluto ricordarla per il sostegno incondizionato Ricevuto alla madre, sottolineando di aver Ricevuto l'insegnamento ad «abbracciare» i sogni, «rifiutare il conformismo» e «sfidare le voci oscure della paura e ...

