Diversi tornado negli Usa, si temono almeno 100 vittime (Di domenica 12 dicembre 2021) Continua a crescere il bilancio delle vittime causate dai tornado che hanno colpito alcuni Stati Usa: i morti sono 70, ma si temono almeno 100 vittime. Del resto si contano decine di dispersi. Il più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 dicembre 2021) Continua a crescere il bilancio dellecausate daiche hanno colpito alcuni Stati Usa: i morti sono 70, ma si100. Del resto si contano decine di dispersi. Il più ...

Advertising

bizcommunityit : Diversi tornado negli Usa, si temono almeno 100 vittime - RadioItaliaIRIB : Usa, diversi tornado nel Midwest: temono 100 vittime - OmbraDuca : RT @primulaverde: NEL FRATTEMPO, 'IN QUEL DEGLI USA'!... DELLA 'FAMIGERATA SERIE NEGAZIONISTA': «IL CAMBIAMENTO CLIMATICO NON ESISTE, E LA… - EraldoFR : Perturbazione locale, di breve durata, ma di elevatissima potenza distruttiva, frequente negli Stati Uniti oriental… - EraldoFR : Usa, 19 tornado colpiscono sei diversi Stati: 5 vittime ufficiali, ma per il governatore del Kentucky sono 'almeno… -