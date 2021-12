Crollo Ravanusa: foto e video di una tragedia (Di domenica 12 dicembre 2021) Una forte esplosione ha squarciato la quiete della sera di sabato 11 dicembre a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Un evento a cui sono seguiti dei crolli. Coinvolte quattro palazzine crollate, altre tre invece sono risultate danneggiate dalla forte deflagrazione. E, stando alle prime notizie emerse, ci sarebbe una fuga di gas alla base di un fatto che ha già un bilancio tragico. Sono già tre i morti che i Vigili del Fuoco hanno estratto dalle macerie. Il lavoro degli uomini del Corpo ha permesso di salvare due donne recuperate tra ciò che resta della struttura e si lavora alla ricerca di altri sei dispersi. Crollo Ravanusa, Vigili del fuoco al lavoro dalle 21.30 di sabato I Vigili del Fuoco, attraverso il loro profilo Twitter, hanno comunicato già attorno alle 21.30 l'inizio della loro azione per «spegnere le fiamme e verificare ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 12 dicembre 2021) Una forte esplosione ha squarciato la quiete della sera di sabato 11 dicembre a, in provincia di Agrigento. Un evento a cui sono seguiti dei crolli. Coinvolte quattro palazzine crollate, altre tre invece sono risultate danneggiate dalla forte deflagrazione. E, stando alle prime notizie emerse, ci sarebbe una fuga di gas alla base di un fatto che ha già un bilancio tragico. Sono già tre i morti che i Vigili del Fuoco hanno estratto dalle macerie. Il lavoro degli uomini del Corpo ha permesso di salvare due donne recuperate tra ciò che resta della struttura e si lavora alla ricerca di altri sei dispersi., Vigili del fuoco al lavoro dalle 21.30 di sabato I Vigili del Fuoco, attraverso il loro profilo Twitter, hanno comunicato già attorno alle 21.30 l'inizio della loro azione per «spegnere le fiamme e verificare ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - poliziadistato : A #Ravanusa ancora in corso ricerche dispersi a causa del crollo palazzina dovuta probabilmente a esplosione. Sul p… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, i #vigilidelfuoco hanno estratto dalle macerie una donna in vita. Proseguono se… - infoitinterno : Crollo Ravanusa: Musumeci in viaggio verso luogo disastro - messina_oggi : Crollo Ravanusa, Musumeci “Sciagura che colpisce tutta la Sicilia”RAVANUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Quella di Rava… -