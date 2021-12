Covid oggi Russia, 30mila contagi e 1.132 morti (Di domenica 12 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore, la Russia ha registrato 29.929 nuovi contagi da coronavirus e 1.132 morti per Covid-19. Con gli ultimi dati forniti dalle autorità sanitarie, il Paese supera oggi la triste soglia dei 10 milioni di contagi dall’inizio della pandemia, arrivando a 10.016.896. I morti sono in tutto 289.483. Mosca è la città più colpita con 2.862 contagi e 88 morti, seguita da San Pietroburgo con 2.012 casi positivi e 63 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore, laha registrato 29.929 nuovida coronavirus e 1.132per-19. Con gli ultimi dati forniti dalle autorità sanitarie, il Paese superala triste soglia dei 10 milioni didall’inizio della pandemia, arrivando a 10.016.896. Isono in tutto 289.483. Mosca è la città più colpita con 2.862e 88, seguita da San Pietroburgo con 2.012 casi positivi e 63 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

