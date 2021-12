Covid in Campania, oggi 1.531 positivi e due morti: l'indice di contagio risale al 4,95%, 14 ricoveri e 6 terapie intensive in più (Di domenica 12 dicembre 2021) Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.531 positivi su 30.918 tamponi... Leggi su ilmattino (Di domenica 12 dicembre 2021) Aumentano i nuovie cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano,il virus fa registrare 1.531su 30.918 tamponi...

