Antipasti Natalizi 2021- 30 idee Semplici e Veloci da realizzare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 12 dicembre 2021) Leperdegli splendidinon mancano di certo. Con il Natale alle porte e novembre quasi alla fine dei suoi giorni, tutte le famiglie cominciano a cercareper il riciclo creativo e delle ricette sfiziose. 1-5 Tanti spunti Gli stuzzichini sono una parte integrante del Natale: prima di sedersi a tavola per il pranzo o il cenone, si sta tutti insieme, in famiglia, magari in salotto. Sorseggiando un cocktail analcolico o alcolico, non possono mancare gli spuntini! Fonte Mini wurstel Sono le decorazionie a ispirare le nostre ricettine. Possiamo creare moltissimi spuntini belli da vedere e buoni da mangiare, senza spendere troppi soldi. In poche parole, dobbiamo prendere ispirazione dai decori tipici della festività. Fonte Alberelli Guardate ...