Ansia climatica dei ragazzi e inerzia degli adulti | a sostegno dei primi | c’è una montagna di prove

(Di domenica 12 dicembre 2021) Secondo un recente studio che verrà pubblicato su Lancet che riguarda 10.000 giovani di età compresa tra 16-25 anni in 10 paesi, quasi il 60% dei bambini eadolescenti dichiara di sentirsi “molto o estremamente” preoccupato dei cambiamenti climatici. Quasi la metà dichiara che le proprie paure relative ai rischi ecologici hanno già influenzato negativamente la propria vita quotidiana. Inoltre, circa tre su quattro pensa che il futuro sia spaventoso, mentre oltre la metà ritiene che l’umanità sia già condannata. La letteratura scientifica mostra che l’(così la definirebbero molti psicologi) di bambini e adolescenti è spesso associata a percezioni di azioni ecologiche inadeguate da parte die governi, oltre a sentimenti di tradimento, ingiustizia, abbandono e danno morale. In un altro ...

...che si è presentato come "la nostra 'ultima chance' per contrastare la 'catastrofe' e '...segnala uno studio accademico su giovani di tutto il mondo che soffrono in buona parte di "eco -"...Cos'è il Diritto alla riparazione e a cosa serve? Il contrasto alla crisipassa anche attraverso la riparazione degli elettrodomestici. I danni ambientali causati ...6 kg die 2,5 kg ...Gli uomini di Mourinho cercano l'accesso agli ottavi di Conference League senza passare dai playoff di febbraio ...Da mezzo secolo ci avvertono che il mondo finirà domani. La Cop26 era l’ennesima «ultima chance». Quando affronteremo davvero il cambiamento climatico?