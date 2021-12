All Together Now: Jalisse Bascià canta Non sono una signora (gallery) (Di domenica 12 dicembre 2021) Nella settima puntata (la semifinale) della quarta edizione di All Together Now di stasera, 12 dicembre 2021, in onda su Canale5, abbiamo potuto rivedere anche Jalisse Bascià, 25 anni, di San Cesario (LE), che attualmente vive a Villabassa (BZ), dove fa la cameriera e studia. Jalisse ha cantato Non sono una signora, celebre brano di Loredana Bertè. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Il Muro ha deciso di dargli 74 punti, ma con i voti della giuria sono diventati ben 92 punti totali. Stasera abbiamo rivisto il meccanismo ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 12 dicembre 2021) Nella settima puntata (la semifinale) della quarta edizione di AllNow di stasera, 12 dicembre 2021, in onda su Canale5, abbiamo potuto rivedere anche, 25 anni, di San Cesario (LE), che attualmente vive a Villabassa (BZ), dove fa la cameriera e studia.hato Nonuna, celebre brano di Loredana Bertè. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tranti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Il Muro ha deciso di dargli 74 punti, ma con i voti della giuriadiventati ben 92 punti totali. Stasera abbiamo rivisto il meccanismo ...

Advertising

hbpmar13 : No vabbè solo adesso scopro del fratello di Abass a 'All together now' - LorenzoMainieri : @alltogethernow: alle 21:20 su Canale Cinque con @m_hunziker - gaetano_paola : @Larabrusi film romantico Natalizio che palle ...a sto punto ti consiglio All together now....e alzi il volume a palla....?? - lesbomamma : no raga cause i feel like y'all all joking about it ma nella mia testa é canon é letteralmente il sul tipo sono sem… - fraencamente : Sto guardando All Together now solo per Gabbani? Si è quindi? -