Vaccino ai bambini | Villani a Sky TG24 | È sicuro | parlare con i genitori che hanno dubbi

"La vaccinazione è attesa da molti genitori. Le famiglie vivono questa opportunità come positiva per i bambini". Lo afferma Alberto Villani, responsabile di Pediatria generale e Malattie infettive all'Ospedale Bambino Gesù di Roma, ospite di Progress su Sky TG24. La campagna di vaccinazione pediatrica nella fascia 5-11 anni partirà in tutta Italia il 16 dicembre, dopo l'ok dato dall'Aifa il 1° dicembre. "Nella regione Lazio già da alcune settimane l'assessorato alla Salute ha fatto un programma dettagliato che possa favorire lo svolgimento sereno della vaccinazione. Il Vaccino è sicuro ed è stato già iniettato in migliaia di bambini in altri Paesi. Favorirà il ritorno a una vita sociale adeguata perché anche i più piccoli hanno il diritto di usufruire ...

