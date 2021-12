Udinese-Milan | finale incandescente | rissa ed espulsione

Advertising

SkySport : UDINESE-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Beto (17’) ? #Ibrahimovic (90+2’) ? ???? SERIE A - 17^ GIORNATA ??… - capuanogio : Il primo tempo del #Milan a Udine in due numeri: 71% possesso palla, 0 tiri nello specchio della porta (solo 3 tent… - calciomercatoit : ??MARATONA #SerieA: SEGUI LA DIRETTA ??Conduce: @MarcoGiordano6 ??Con: @RiccardoMeloni4, @GiuliaGiroldini e… - shaddelito : RT @IlSatirico: Torneremo ad essere il Milan quando tra andata e ritorno fare 6 punti contro questi figli di puttana dell'Udinese senza psi… - sap_sig : @mattia81742594 @AntoVitiello Io capisco perfettamente il tuo ragionamento, ma adesso il Milan il turnover nn lo pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Milan

22.44 Anticipo serie A,1 - 1 Sofferto pareggio della capolista a Udine. Ilacciuffa l'1 - 1 nel recupero e si espone al sorpasso dell'Inter e all'appaiamento da parte del Napoli. Buon debutto di Cioffi ...Ci pensa Zlatan, con una zampata al 92', a evitare alcapolista la seconda sconfitta in quattro giorni tra campionato e Champions. Al gol di Beto che aveva illuso l'risponde il ...Milan più quadrato nel secondo tempo: la prima occasione è di Ibrahimovic che al 68’ colpisce di testa su cross di Tonali, senza però trovare lo specchio della porta difesa da Silvestri. Poco dopo ...È un Milan in difficoltà. Dopo lo choc per l’eliminazione dall’Europa, i rossoneri pareggiano contro l’Udinese e domani possono essere scavalcati dall’Inter in classifica. È un Diavolo che sbaglia ...