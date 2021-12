Udine, travolto mentre fa i rilievi di un incidente sulla A23: morto un poliziotto (Di sabato 11 dicembre 2021) commenta Un poliziotto, il 58enne Maurizio Tuscano, è morto sulla A23 dopo essere stato investito da un'auto mentre stava facendo i rilievi a seguito di un incidente stradale. E' accaduto nel tratto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 dicembre 2021) commenta Un, il 58enne Maurizio Tuscano, èA23 dopo essere stato investito da un'autostava facendo ia seguito di unstradale. E' accaduto nel tratto ...

