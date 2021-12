Tv | la trasformazione è incredibile! La conoscete benissimo ma con 20 chili in più

Leggi su howtodofor

(Di sabato 11 dicembre 2021) TUTTE LE FOTO DI PRIMA E DOPO A FINE ARTICOLO. È trascorso oltre un anno da quando l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Nancy Coppola, aveva annunciato che si sarebbe sottoposta ad un importante intervento chirurgico. Nel 2019 aveva preso coraggiosamente una decisione che le avrebbe cambiato l’esistenza, ovvero affrontare il bendaggio gastrico per raggiungere il peso forma tanto agognato. Tale scelta aveva destato polemiche, com’è di consuetudine in rete. Alcuni utenti criticavano il fatto che Nancy Coppola non avesse preferito raggiungere più lentamente l’obiettivo, prediligendo esercizio fisico e un’apposita dieta. Fatto sta che la cantante è andata avanti per la sua strada e adesso può ritenersi estremamente soddisfatta. Curiosi di scoprire com’è ora e quantiha perso? Nonostante negli ultimi anni si sia leggermente allontanata dai riflettori, ...