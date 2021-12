Tutti i danni dell’ondata di maltempo in Italia (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma 11 dic – danni, danni e ancora danni quelli causati dal maltempo in Italia negli ultimi giorni, in un riepilogo targato Ansa di quest’oggi che richiama a profondi disagi iniziati già nel mese di novembre. danni maltempo, dalla Sardegna alla Sicilia I danni del maltempo si registrano già prossimi alle coste sarde, dove intorno all’una di notte due pescherecci battenti bandiera egiziana e con a bordo nove tunisini, si sono arenati mentre cercavano di raggiungere il porto di Cagliari. I nove marinai sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, dalla polizia e dalla Capitaneria di porto. Le due imbarcazioni si erano avvicinate alla costa per evitare il mare grosso e raggiungere così il porto, ma una volta superato capo Sant’Elia sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma 11 dic –e ancoraquelli causati dalinnegli ultimi giorni, in un riepilogo targato Ansa di quest’oggi che richiama a profondi disagi iniziati già nel mese di novembre., dalla Sardegna alla Sicilia Idelsi registrano già prossimi alle coste sarde, dove intorno all’una di notte due pescherecci battenti bandiera egiziana e con a bordo nove tunisini, si sono arenati mentre cercavano di raggiungere il porto di Cagliari. I nove marinai sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, dalla polizia e dalla Capitaneria di porto. Le due imbarcazioni si erano avvicinate alla costa per evitare il mare grosso e raggiungere così il porto, ma una volta superato capo Sant’Elia sono ...

Advertising

Fede_Spera86 : RT @sedrani_l: Un miliardo di danni a tutti i fenomeni che hanno tirato in ballo la @juventusfc solo per farsi pubblicità e ai media che ha… - ArturoP66023286 : Un nuovo governo di dx dovrebbe dichiarare fuorilegge il PD in quanto è palesemente contrario a tutti gli interessi… - _Vyrgy_ : @Luce16905430 Perché i parenti dovrebbero farsi in generale i cavoli loro..e parlo per tutti. Le interferenze ester… - OnlyHipStarr : RT @calicidetere: @radavelid confondono sempre il dire che una categoria discriminata sia degna di pari diritti della categoria privilegiat… - gianma1980VR : @redroby5 @Marteena84 Sì, ma ne aprono un altro. Se fosse una dittatura sarebbero già tutti vaccinati e in silenzio… -