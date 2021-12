Tornado Usa | si temono 100 morti Scatta il coprifuoco

(Di sabato 11 dicembre 2021) New York, 11 dicembre 2021 - La furia di unsi è abbattuto nelle ultime ore in Kentucky , nel Sudest degli Stati Uniti . Le autorità ipotizzano che ci siano decine di. Lo ha reso noto il ...

NWSSPC : 11:02pm CST #SPC_Watch WW 559 TORNADO IL IN KY MO 110500Z - 111100Z, #ilwx #inwx #kywx #mowx,… - NWSSPC : 7:48pm CST #SPC_Watch WW 557 TORNADO IL IN 110145Z - 110800Z, #ilwx #inwx, - NWSSPC : 5:22pm CST #SPC_Watch WW 553 TORNADO IL MO 102320Z - 110500Z, #ilwx #mowx, - franser_real : Diversi tornado negli Usa: 'Oltre 70 morti' - Marilenapas : RT @fanpage: 20 tornado si sono abbattuti su sei stati USA, il Presidente #Biden: 'Tragedia inimmaginabile' -

... ildel Kentucky è stato solo l'apice del maltempo. Almeno 24 altre trombe d'aria sono ... Nel complesso la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti glie sono ...e condizioni meteorologiche avverse hanno travolto alcuni Stati degli, con danni catastrofici e uccidendo diverse decine di persone durante la notte. 'Il bilancio delle vittime è ora di 70,...Almeno 70 persone sono morte a causa dei tornado in Kentucky, in quello che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito “una tragedia inimmaginabile”. Secondo il governatore del Kentucky, si ...Una serie di potenti tornado, inusuali per durata e periodo dell'anno, ha lasciato la scorsa notte una scia di distruzione in diversi stati Usa. Il bilancio si annuncia pesantissimo.