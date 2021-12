Super Green pass, ecco da quando scatta e come ottenere la Certificazione verde - GUIDA (Di sabato 11 dicembre 2021) Super Green pass, da quando scatta e come si ottiene Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare... Leggi su feedpress.me (Di sabato 11 dicembre 2021), dasi ottiene Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare...

Advertising

borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - AlbertoBagnai : Vuoi mettere la sicurezza che ti dà un medico positivo col super green pass! Non c’è confronto! ?? - Agenzia_Ansa : 'L'introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori. Ma non chiuderà più n… - ArchiloeMario : RT @semprelibero73: Conosco persone con sintomi influenzali, che non si fanno il tampone, perchè tanto sono vaccinati, e hanno paura che gl… - amipavv : RT @ultimenotizie: Calabria in #zonagialla da lunedì 13 dicembre - con Friuli Venezia Giulia e Alto Adige: la mascherina diventa obbligator… -