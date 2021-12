Speed skating, Andrea Giovannini sfiora il podio a Calgary nella mass start: quarto l’azzurro (Di domenica 12 dicembre 2021) Seconda giornata di gare che va in archivio a Calgary (Canada), quarta tappa della Coppa del Mondo di Speed skating 2021-2022. Sull’anello di ghiaccio canadese, le prove delle Divisioni A sono andate in archivio e uno sprazzo d’azzurro c’è stato. E’ il caso di Andrea Giovannini. Il nativo di Baselga di Pinè era impegnato nella mass start e il podio è stato sfiorato. l’azzurro, infatti, è giunto quarto con 86 punti totalizzati, arrivando terzo nello sprint finale che da regolamento assegna il punteggio maggiore. Giovannini però è stato poco fortunato dal momento che la sua terza piazza al traguardo è stata condivisa con il tedesco Felix Rijhnen, davanti nell’overall per ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Seconda giornata di gare che va in archivio a(Canada), quarta tappa della Coppa del Mondo di2021-2022. Sull’anello di ghiaccio canadese, le prove delle Divisioni A sono andate in archivio e uno sprazzo d’azzurro c’è stato. E’ il caso di. Il nativo di Baselga di Pinè era impegnatoe ilè statoto., infatti, è giuntocon 86 punti totalizzati, arrivando terzo nello sprint finale che da regolamento assegna il punteggio maggiore.però è stato poco fortunato dal momento che la sua terza piazza al traguardo è stata condivisa con il tedesco Felix Rijhnen, davanti nell’overall per ...

