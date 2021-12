Serie A: dal Triveneto nuove risposte per Juve e Milan (Di sabato 11 dicembre 2021) Ritorna la Serie A con la diciassettesima giornata che vedrà sabato in campo anche Juve e Milan a caccia di nuove risposte La Serie A si ripropone dopo l’indigestione di coppe europee con un sabato che può sembrare banale, ma si sa, le bucce di banana sono sempre dietro l’angolo. E così tocca a Juve e Milan offrire continuità di prestazioni e risultati a propri tifosi, esattamente come alla Fiorentina di Italiano che aprirà il pomeriggio. Al Franchi è il grande giorno del ritorno di Franck Ribery davanti al pubblico viola: dal fuoriclasse francese la Salernitana proverà a spremere le ultime gocce di talento ancora sul piatto per strappare qualche punto e scongiurare una retrocessione annunciata, al netto di quel che succederà con i tempi strettissimi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Ritorna laA con la diciassettesima giornata che vedrà sabato in campo anchea caccia diLaA si ripropone dopo l’indigestione di coppe europee con un sabato che può sembrare banale, ma si sa, le bucce di banana sono sempre dietro l’angolo. E così tocca aoffrire continuità di prestazioni e risultati a propri tifosi, esattamente come alla Fiorentina di Italiano che aprirà il pomeriggio. Al Franchi è il grande giorno del ritorno di Franck Ribery davanti al pubblico viola: dal fuoriclasse francese la Salernitana proverà a spremere le ultime gocce di talento ancora sul piatto per strappare qualche punto e scongiurare una retrocessione annunciata, al netto di quel che succederà con i tempi strettissimi ...

