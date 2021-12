Ravanusa | esplode bombola  e crolla palazzina | si cercano persone sotto le macerie

(Di sabato 11 dicembre 2021) Unadi 4 piani èta a, in provincia di Agrigento. Il sindaco: «È un disastro, chiunque possa dare una mano lo faccia»

Sul posto si trovano i carabinieri die Licata. In un appello postato sui social, il sindaco diCarmelo D'Angelo ha lanciato un appello a "chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici:...Sul posto si trovano i carabinieri die Licata. Notizia in aggiornamentoUna bombola è esplosa a Ravanusa, in provincia di Agrigento, provocando il crollo di una palazzina. Si cercano dispersi. Appello disperato del sindaco: “Chi può venga ad aiutarci”. Tragedia a Ravanusa ...22:02Esplode una bombola di gas e crolla una palazzina a Ravanusa 21:54Palermo, situazione critica: esonda il fiume Papireto: parte del centro completamente allagata – I VIDEO ?? 21:47Tornado killer d ...