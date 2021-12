Primavera, l’Inter raggiunta nel finale: contro il Genoa finisce 2 a 2 (Di sabato 11 dicembre 2021) Solo pari tra Inter e Genoa Primavera finisce in parità il match della dodicesima giornata del Campionato Primavera 1 TIM tra l’Inter di Chivu e il Genoa. Doppia rimonta subita dei nerazzurri che erano passati in vantaggio per due volte con gol di Casadei e Abiuso. La prima frazione si apre con la formazione ospite protagonista, Accornero calcia benissimo ma la traversa respinge la sua conclusione. Con il passare dei minuti cresce l’Inter che al 25? sblocca la gara: cross perfetto di Carboni, colpo di testa di Curatolo e tap-in vincente di Casadei. Nel finale di tempo torna ad attaccare il Genoa, che al 35? riequilibra la sfida: Sahli batte Botis dopo due conclusioni respinte dalla retroguardia nerazzurra. Nei primi 45? ricchi ... Leggi su intermagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Solo pari tra Inter ein parità il match della dodicesima giornata del Campionato1 TIM tradi Chivu e il. Doppia rimonta subita dei nerazzurri che erano passati in vantaggio per due volte con gol di Casadei e Abiuso. La prima frazione si apre con la formazione ospite protagonista, Accornero calcia benissimo ma la traversa respinge la sua conclusione. Con il passare dei minuti cresceche al 25? sblocca la gara: cross perfetto di Carboni, colpo di testa di Curatolo e tap-in vincente di Casadei. Neldi tempo torna ad attaccare il, che al 35? riequilibra la sfida: Sahli batte Botis dopo due conclusioni respinte dalla retroguardia nerazzurra. Nei primi 45? ricchi ...

