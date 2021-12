Polonia continua la stretta contro l’aborto. Olga Bibbiani: "Stiamo vivendo un clima in cui la libertà di parola non è come quella presente in altri paesi e dove la paura di ritorsioni è dietro l’angolo” (Di sabato 11 dicembre 2021) Ad un anno dalla sentenza del Tribunale Costituzionale polacco che bandisce l’aborto terapeutico, consentendo l’interruzione di gravidanza solo in caso di stupro e rischi per la vita della madre, si sono riaccesi i riflettori sulla Polonia per quella tanto contestata legge, ma anche per i 2000 migranti ammassati ai confini con la Bielorussia. A dare il fuoco alle polveri, un disegno di legge di iniziativa popolare, bocciato nei giorni scorsi dallo stesso Parlamento polacco, che avrebbe reso ancor più rigide le norme sull’aborto e la morte di una trentenne di Varsavia, deceduta lo scorso settembre in ospedale per uno shock setticemico. Ma per i movimenti pro aborto e per la stessa Ue, Izabel, il nome della giovane scomparsa, sarebbe da considerarsi la prima vittima della legge entrata in vigore qualche mese fa. E così ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 11 dicembre 2021) Ad un anno dalla sentenza del Tribunale Costituzionale polacco che bandisceterapeutico, consentendo l’interruzione di gravidanza solo in caso di stupro e rischi per la vita della madre, si sono riaccesi i riflettori sullapertanto contestata legge, ma anche per i 2000 migranti ammassati ai confini con la Bielorussia. A dare il fuoco alle polveri, un disegno di legge di iniziativa popolare, bocciato nei giorni scorsi dallo stesso Parlamento polacco, che avrebbe reso ancor più rigide le norme sule la morte di una trentenne di Varsavia, deceduta lo scorso settembre in ospedale per uno shock setticemico. Ma per i movimenti pro aborto e per la stessa Ue, Izabel, il nome della giovane scomparsa, sarebbe da considerarsi la prima vittima della legge entrata in vigore qualche mese fa. E così ...

Ultime Notizie dalla rete : Polonia continua Export 2021, Verona in corsa con un +10% rispetto al 2019 ...veronese sta guardando all'estero con sempre maggior efficacia e si va diversificando " continua ... Dopo il Regno Unito, seguono Austria (+21%), Belgio (+23,2%), Polonia (+42,5%) e Paesi Bassi (+26,3%).

COSA ACCADE AL CONFINE TRA BIELORUSSIA E POLONIA? MENTRE L'EUROPA STA A GUARDARE Per il momento la UE sembra schierarsi a sostegno della Polonia che ha dispiegato 12 mila dei ... per il momento la UE continua a negare la veridicità di tali affermazioni. Ma tutti cominciano ad ...

Polonia, Dombrovskis: "Continua la valutazione del piano, aperta la questione giudici" Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Caso Assange, una sentenza contro diritti umani e democrazia Una sentenza che ci riguarda Se perde WikiLeaks, esce sconfitta completamente la libertà di informazione. Sarebbe un precedente gravissimo: la verità sulle guerre, d’ora in poi, sarà solo quella del p ...

Istria, bimba dispersa nel fiume mentre attraversa il confine Le operazioni di soccorso nelle acque del fiume Dragogna, al confine tra Croazia e Slovenia, dove una bimba è stata trascinata via dalla corrente mentre attraversava il fiume con la mamma che è stata ...

