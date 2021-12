Perché lo sciopero generale è sbagliato La visione di Bonomi

Leggi su formiche

(Di sabato 11 dicembre 2021) Aspettavamo un patto sociale o come ebbe a dire lo stesso Mario Draghi: “Un accordo su una prospettiva economica condivisa”, ed invece ecco che Cgil e Uil, senza la Cisl, proclamano lo. Non credo che ci siano precedenti storici riferibili a contesti e modalità che hanno visto una parte del Sindacato confederale arrivare a tale determinazione. Infatti, il governo era già pervenuto a soluzioni importanti come fisco e pensioni e comunque si era dichiarato disponibile a proseguire la discussione in vista della riforma fiscale e sui temi dello sviluppo e del welfare. Si potrà dire che non si era del tutto d’accordo, ma non si può negare che passi importanti sono stati fatti a favore di lavoratori dipendenti. In altri tempi, i più insoddisfatti, al massimo avrebbero dato vita a proteste nelle città italiane, ma non avrebbero fatto ricorso ...