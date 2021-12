Pattinaggio velocità | Calgary 2021 | Giovannini sfiora il podio nella mass start

(Di domenica 12 dicembre 2021) Andreaildi, tappa valevole per la Coppa del Mondo/2022 didi. L’azzurro ha chiuso la gara in quarta posizione con 86 punti complessivi, grazie anche al terzo posto nello sprint finale (che da regolamento assegna punti doppi). La sfortuna però sta nel fatto che, nell’ultimo sprint, anche il tedesco Felix Rijhnen ha chiuso al terzo posto a pari merito del nativo di Baselga di Pinè ed ha conquistato ilgrazie al punteggio maggiore nell’overall (96 punti). L’azzurro dimostra comunque una buona continuità di risultati ed è terzoclassifica generale di specialità. A vincere la gara è stato l’olandese ...

Era data in gran forma alla vigilia e la gara lo ha confermato. Francesca Lollobrigida apre alla grande la 3 giorni della quarta tappa stagionale di Coppa del Mondo didisu pista lunga disputata a Calgary, in Canada. La trentenne romana, ottiene la sua terza vittoria in CDM andando a conquistare un meraviglioso primo posto sui 3000 metri. La ...... l'abbandono dal ruolo di tecnico allenatore, da parte del coach canadese Frédéric Blackburn, da anni apprezzato nell'ambiente deldiin pista corta mondiale per la sua ...