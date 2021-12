Osimhen, Ruggiero: “Maschera pronta in 48 ore, ma prima deve sparire il gonfiore” (Di sabato 11 dicembre 2021) Ruggiero: ”È importante che sia scomparso ogni gonfiore perché dalla scansione tridimensionale degli esami che ci saranno consegnati sarà realizzato un calco che sarà identico a quello del viso di Osimhen” Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per la Maschera protettiva per Victor Osimhen. prima dovrà sgonfiarsi completamente la parte traumatizzata. E quando il professor Tartaro, che l’ha operato ed il dottor Canonico, riterranno sia giunto il momento, passeranno tutte le informazioni al dottor Roberto Ruggiero. Ruggiero, con la sua azienda di Cardito, procederà alla realizzazione: “Noi attenderemo le indicazioni degli esperti e in 48 ore saremo in grado di realizzare la protezione in carbonio ... Leggi su retecalcio (Di sabato 11 dicembre 2021): ”È importante che sia scomparso ogniperché dalla scansione tridimensionale degli esami che ci saranno consegnati sarà realizzato un calco che sarà identico a quello del viso di” Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per laprotettiva per Victordovrà sgonfiarsi completamente la parte traumatizzata. E quando il professor Tartaro, che l’ha operato ed il dottor Canonico, riterranno sia giunto il momento, passeranno tutte le informazioni al dottor Roberto, con la sua azienda di Cardito, procederà alla realizzazione: “Noi attenderemo le indicazioni degli esperti e in 48 ore saremo in grado di realizzare la protezione in carbonio ...

Advertising

Enzovit : Osimhen, Ruggiero: 'Maschera pronta in 48 ore, ma prima deve sparire il gonfiore' - MundoNapoli : Maschera Osimhen, dott. Ruggiero: “La realizzeremo in 48h da quando sparirà il gonfiore” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN - Dott. Ruggiero: 'Maschera pronta in due giorni, ma prima deve sparire il gonfiore' - storico900 : RT @apetrazzuolo: OSIMHEN - Dott. Ruggiero: 'Maschera pronta in due giorni, ma prima deve sparire il gonfiore' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN - Dott. Ruggiero: 'Maschera pronta in due giorni, ma prima deve sparire il gonfiore' -