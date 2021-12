Maltempo: frana ad Ischia, giù costone su strada (Di sabato 11 dicembre 2021) Le piogge torrenziali che stanno flagellando in questi giorni l'isola d'Ischia hanno provocato stanotte una frana nel comune di Barano: terreno e rocce si sono staccati sul costone sovrastante via ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Le piogge torrenziali che stanno flagellando in questi giorni l'isola d'hanno provocato stanotte unanel comune di Barano: terreno e rocce si sono staccati sulsovrastante via ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo frana Maltempo: frana ad Ischia, giù costone su strada Sul posto al momento i carabinieri della stazione baranese, i vigili del fuoco ed i tecnici del comune ; la frana si è abbattuta oltre che sulla strada su una casa, i cui abitanti sono stati messi in ...

Maltempo, 16 persone evacuate da un albergo a Burgio per una frana Nel pomeriggio di ieri - 10 dicembre - a causa del perdurare delle intense precipitazioni, in contrada Campello di Burgio si è verificata una frana di terra e fango che ha interessato l'albergo ristorante " Tenuta Le Querce" invadendo lo spiazzale antistante alla struttura e fermandosi sul muro perimetrale della stessa. A scopo ...

Maltempo: frana ad Ischia, giù costone su strada - Cronaca Agenzia ANSA Crolla ponte San Bartolomeo nel Trapanese, un uomo salvo per miracolo Il maltempo sta flagellando l'isola, crolla ponte che si trova sul fiume San Bartolomeo, tra i paesi di Alcamo e di Castellammare del Golfo ...

Maltempo in Sicilia: crolla ponte nel Trapanese e albergo evacuato nell'Agrigentino Il maltempo continua a creare danni e disagi in Sicilia. Un albergo ristorante è stato evacuato a Burgio, nell’Agrigentino. La decisione dopo la frana che ha interessato contrada Campello. Terra e fan ...

