Live Udinese-Milan 1-1 | Ibrahimovic trova il pareggio al 92'

(Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo la delusione in Champions League, con la sconfitta contro ilrpool e l'ultimo posto nel girone più tosto, ildi Stefano Pioli è pronto a tornare in campo in Serie A,...

MilanNewsit : LIVE MN - Udinese-Milan (1-1): una magia di Ibra evita la sconfitta alla Dacia Arena - MilanLiveIT : FINITA. #UdineseMilan 1-1 Rossoneri deludenti, Ibra evita la sconfitta ?? - zazoomblog : Udinese Milan 1-0 LIVE: intervallo squadre negli spogliatoi - #Udinese #Milan #LIVE: #intervallo - Monlue66 : RT @ZzaPina: Udinese Milan 11 dicembre 2021 Serie A - milansette : Udinese-Milan 1-0, il risultato in diretta LIVE #acmilan #rossoneri -

Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dacia Arena,e Milan si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMilan MOVIOLA ...- Milan, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Beto, Deulofeu. All . Cioffi MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; ...93' MIRACOLO DI KESSIE CHE SALVA UN GOL FATTO! Intervento incredibile di Franck che salva il risultato nell'area piccola. 92' GGGGOOOOLLLLLLL DEL MILAN!! GGGOOOOLLL ...90' Ci saranno quattro minuti di recupero. 89' Occasione incrredibile con Messias che stoppa un pallone difficile in area e viene chiuso all'ultimo secondo da un intervento in ...