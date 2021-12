LIVE Italia-Corea del Sud 0-1, Preolimpico curling in DIRETTA: primo end in favore degli asiatici (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Avanti il Giappone per 1-0 contro la Germania come la Danimarca contro i Paesi Bassi e la Norvegia sulla Repubblica Ceca. 14.17 primo end concluso in favore della Corea del Sud: inizio non entusiasmante dell’Italia. 14.14 Tornando al programma dell’Italia, l’ultima sfida avverrà il 16 dicembre alle 19 contro la Germania dopo quella delle 9 contro il Giappone. 14.11 Cominciata la sfida degli azzurri, così come quella tra Repubblica Ceca e Norvegia. 14.08 Ecco l’inizio della sfida! Tutto pronto in Olanda. 14.05 In contemporanea, le sfide già cominciate tra Germania-Giappone, Olanda-Danimarca e Repubblica Ceca-Norvegia. 14.02 Tra i Coreani invece: Chang-Min Kim, Soo-Hyuk Kim, Jae Ik Jeon e ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 Avanti il Giappone per 1-0 contro la Germania come la Danimarca contro i Paesi Bassi e la Norvegia sulla Repubblica Ceca. 14.17end concluso indelladel Sud: inizio non entusiasmante dell’. 14.14 Tornando al programma dell’, l’ultima sfida avverrà il 16 dicembre alle 19 contro la Germania dopo quella delle 9 contro il Giappone. 14.11 Cominciata la sfidaazzurri, così come quella tra Repubblica Ceca e Norvegia. 14.08 Ecco l’inizio della sfida! Tutto pronto in Olanda. 14.05 In contemporanea, le sfide già cominciate tra Germania-Giappone, Olanda-Danimarca e Repubblica Ceca-Norvegia. 14.02 Tra ini invece: Chang-Min Kim, Soo-Hyuk Kim, Jae Ik Jeon e ...

rtl1025 : ?? A @XFactor_Italia i @coldplay hanno incontrato i @thisismaneskin, una grandissima emozione ?? 'Li amiamo tantissi… - rtl1025 : ?? I @coldplay are my Universe ?? ?? RTL 102.5 è la radio di @XFactor_Italia Per seguire in diretta #XF2021 ??… - XFactor_Italia : Ladies and Gentleman, THE CUUUUUURE. I #BengalaFire si sono guadagnati questa Finale live dopo live, con una cari… - zazoomblog : LIVE Italia-Corea del Sud 0-0 Preolimpico curling in DIRETTA: si comincia in Olanda! - #Italia-Corea #Preolimpico… - zazoomblog : LIVE Italia-Corea del Sud curling Qualificazioni olimpiche in DIRETTA: azzurri a caccia della prima vittoria -… -