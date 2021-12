La Vita In diretta, derubati giornalista e troupe mentre stavano facendo un collegamento sulle rapine in Veneto (Di sabato 11 dicembre 2021) “Almeno se c’è un audio di Filomena perché la vorrei salutare, so che si è molto agitata”. A parlare così è Alberto Matano e la sua preoccupazione è per la giornalista Filomena Leone. Il motivo? Siamo a La Vita in diretta, su RaiUno. Dopo un sulle rapine avvenute in alcune abitazioni venete (si parla della “banda dei vip“, 3 o 4 membri a volto coperto che entrano nelle case all’ora di cena e portano via molti beni preziosi) arriva il collegamento con la troupe che si trova proprio nei luoghi delle rapine. Ma appena tornati in studio, il conduttore apprende la notizia: la troupe è stata derubata. “Sto bene – dice Leone – un grande spavento come puoi immaginare. Subito dopo il collegamento con lo studio ci hanno rotto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) “Almeno se c’è un audio di Filomena perché la vorrei salutare, so che si è molto agitata”. A parlare così è Alberto Matano e la sua preoccupazione è per laFilomena Leone. Il motivo? Siamo a Lain, su RaiUno. Dopo unavvenute in alcune abitazioni venete (si parla della “banda dei vip“, 3 o 4 membri a volto coperto che entrano nelle case all’ora di cena e portano via molti beni preziosi) arriva ilcon lache si trova proprio nei luoghi delle. Ma appena tornati in studio, il conduttore apprende la notizia: laè stata derubata. “Sto bene – dice Leone – un grande spavento come puoi immaginare. Subito dopo ilcon lo studio ci hanno rotto il ...

