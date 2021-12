Italia-Corea del Sud, Preolimpico curling oggi: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 11 dicembre 2021) oggi sabato 11 dicembre inizia il Preolimpico di curling maschile. A Leeuwarden (Paesi Bassi) si alza il sipario su questa manifestazione che mette in palio tre pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’Italia è attesa dal debutto contro la Corea del Sud: la nostra Nazionale parte con i favori del pronostico e ha tutte le carte in regola per aprire al meglio questa competizione, ma non deve sottovalutare la sempre rognosa formazione asiatica che è in grado di creare alcuni grattacapi. Joel Retornaz, Amos Mosanes, Sebastiano Arman, Simone Gonin vanno a caccia di una bella vittoria per incominciare in maniera brillante la propria avventura nel round robin e confermare il loro status di favoriti della vigilia per agguantare il tagliando a cinque cerchi. Dopo la bellissima medaglia di bronzo ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)sabato 11 dicembre inizia ildimaschile. A Leeuwarden (Paesi Bassi) si alza il sipario su questa manifestazione che mette in palio tre pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’è attesa dal debutto contro ladel Sud: la nostra Nazionale parte con i favori del pronostico e ha tutte le carte in regola per aprire al meglio questa competizione, ma non deve sottovalutare la sempre rognosa formazione asiatica che è in grado di creare alcuni grattacapi. Joel Retornaz, Amos Mosanes, Sebastiano Arman, Simone Gonin vanno a caccia di una bella vittoria per incominciare in maniera brillante la propria avventura nel round robin e confermare il loro status di favoriti della vigilia per agguantare il tagliando a cinque cerchi. Dopo la bellissima medaglia di bronzo ...

Advertising

CandidiViviana : @americanelcuore Ma cosa se ne parla? ma che stai dicendo?? Guarda che viviamo in ITALIA NON in Corea del Nord, qui… - IFNT_ITALIA : Benefici per chi acquisterà la membership: - Tesserino della prima generazione; - Kit della prima generazione; -… - Sina_Getlost987 : @Gitro77 In compenso i politici hanno fra gli stipendi più alti d'Europa. Non c'è che dire. In tema di disparità ec… - o_ottaviani : @kit960 @fracchio_2 @PaoloMaddalenaA @Zampaglion Corea del Nord ? Quelli sono formalmente comunisti. In #Italia c'… - satvrnmyg : @airplaneoversea Si si lo so! Purtoppo é così, ma il mio discorso era 'se gli uomini in corea (che sappiamo che odi… -