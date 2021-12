Isola dei Famosi: verso il cast spuntano due improbabili nomi (Di sabato 11 dicembre 2021) Lavori in corso per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi che partirà non appena terminerà questo Grande Fratello Vip. Alla conduzione troveremo per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi e sembrerebbe essere stato confermato anche l’inviato Massimiliano Rosolino, ma su quest’ultimo nome non ci metterei la mano sul fuoco. Il cast fisso degli opinionisti non è ancora stato scelto, mentre molti candidati naufraghi sono già stati contattati. Fra loro ci sarebbero Olga Plachina (compagna di Aldo Montano nonché campionessa olimpica), Loredana Lecciso con sua figlia Jasmine e l’ex di Pamela Prati, Luigi Oliva. A loro potrebbero aggiungersi due nomi, a mio avviso improbabili. Il primo perché troppo famoso, il secondo invece perché troppo poco famoso. Il primo sarebbe infatti Ambra Angiolini, come ... Leggi su biccy (Di sabato 11 dicembre 2021) Lavori in corso per la prossima edizione de L’deiche partirà non appena terminerà questo Grande Fratello Vip. Alla conduzione troveremo per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi e sembrerebbe essere stato confermato anche l’inviato Massimiliano Rosolino, ma su quest’ultimo nome non ci metterei la mano sul fuoco. Ilfisso degli opinionisti non è ancora stato scelto, mentre molti candidati naufraghi sono già stati contattati. Fra loro ci sarebbero Olga Plachina (compagna di Aldo Montano nonché campionessa olimpica), Loredana Lecciso con sua figlia Jasmine e l’ex di Pamela Prati, Luigi Oliva. A loro potrebbero aggiungersi due, a mio avviso. Il primo perché troppo famoso, il secondo invece perché troppo poco famoso. Il primo sarebbe infatti Ambra Angiolini, come ...

Advertising

fattoquotidiano : Il Papa nel campo dell’isola greca: “Se vogliamo ripartire, guardiamo i volti dei bambini. Troviamo il coraggio di… - MSF_ITALIA : #Migrazione #Grecia La sofferenza dei 2.200 migranti e rifugiati ancora bloccati sull'isola greca di #Lesbo, nel ca… - RaiNews : 'Il nuovo campo è una prigione', raccontano le donne e gli uomini che attendono l'arrivo di Francesco come segno di… - StraNotizie : Isola dei Famosi: verso il cast spuntano due improbabili nomi - CRampinini : RT @lidiafera1975: Ci sono più tesori in un libro che in tutti i covi dei pirati dell'Isola del Tesoro ... e meglio di ogni altra cosa, puo… -