Gf Vip, Rosalinda Cannavò racconta come sono andate le cose con Dayane Mello dopo che la modella è uscita da La Fazenda (Di sabato 11 dicembre 2021) Ieri sera a Casa Chi, Rosalinda Cannavó e Gabriele Parpiglia hanno parlato della vicenda Dayane Mello. Eliminata dal reality La Fazenda, la modella brasiliana sembrerebbe non aver apprezzato gli interventi del giornalista e dell’amica Rosalinda, in merito agli episodi di molestie subite all’interno del reality. L’ex concorrente del Gf Vip 6 ha chiarito come sono andate le cose con Dayane: Io mi sono battuta per questa causa semplicemente perché lo farò a prescindere, sempre e comunque, che sia stata Dayane o un’altra persona. Lo faccio perché è un mio principio, perché ci sono passata in prima persona e lo rifarei. Non so se si tratta di una fase ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 dicembre 2021) Ieri sera a Casa Chi,Cannavó e Gabriele Parpiglia hanno parlato della vicenda. Eliminata dal reality La, labrasiliana sembrerebbe non aver apprezzato gli interventi del giornalista e dell’amica, in merito agli episodi di molestie subite all’interno del reality. L’ex concorrente del Gf Vip 6 ha chiaritolecon: Io mibattuta per questa causa semplicemente perché lo farò a prescindere, sempre e comunque, che sia statao un’altra persona. Lo faccio perché è un mio principio, perché cipassata in prima persona e lo rifarei. Non so se si tratta di una fase ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip, Rosalinda Cannavò racconta come sono andate le cose con Dayane Mello dopo che la modella è uscita da La Faz… - VicolodelleNews : Svelato il motivo per cui #DayaneMello ha ‘cancellato’ #Rosalinda Cannavò #rosmello #exrosmello Per leggere qui ---… - Stefano07305803 : RT @BiasiErika: In un mondo social pieno di superficialità, banalità e pseudo vip che si mettono in mostra, c'è Rosalinda sempre in prima l… - Brunett28634679 : RT @BiasiErika: In un mondo social pieno di superficialità, banalità e pseudo vip che si mettono in mostra, c'è Rosalinda sempre in prima l… - BiasiErika : In un mondo social pieno di superficialità, banalità e pseudo vip che si mettono in mostra, c'è Rosalinda sempre in… -