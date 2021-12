Frontale in località Cesine | feriti padre e figlio | illesa una terza persona

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Incidentequesta mattina a San Giorgio del Sannio, in. Scontro tra due auto: una Peugeot con un 24enne a bordo e una Fiat Panda con due persone, undi 54 anni e il19enne. Ad avere la peggio proprio l’uomo più adulto che è stato trasportato in codice rosso al Rummo per un trauma cranico e la frattura della gamba. Contusioni e dolori addominali per ilche, invece, è stato trasportato al Fatebenefratelli. Nello stesso ospedale anche il 24enne che è uscito illeso fisicamente dall’impatto ma ha accusato un forte stato di shock. Sul posto due mezzi di soccorso, una Rianimativa e il 118, per le operazioni sanitarie e trasporto deie le Forze dell’Ordine per ...