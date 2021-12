Covid in Campania, oggi 1.329 positivi e tre morti: l'indice di contagio stabile al 4,21%, aumentano i ricoveri (Di sabato 11 dicembre 2021) Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.329 positivi su 31.547 tamponi... Leggi su ilmattino (Di sabato 11 dicembre 2021) Diminuiscono i nuovie cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano,il virus fa registrare 1.329su 31.547 tamponi...

