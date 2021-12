Calcio: Tudor 'Con Atalanta gara difficile e stimolante, stiamo bene' (Di sabato 11 dicembre 2021) VERONA - "Ci attende una gara bella, difficile e, proprio per questo motivo, stimolante, contro una delle squadre favorite per la vittoria dello scudetto. Noi però stiamo bene e siamo carichi, daremo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) VERONA - "Ci attende unabella,e, proprio per questo motivo,, contro una delle squadre favorite per la vittoria dello scudetto. Noi peròe siamo carichi, daremo ...

