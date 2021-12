Agrigento | esplode bombola | crolla palazzina Otto dispersi tra cui una donna incinta

(Di sabato 11 dicembre 2021)unadel gas,unaa Ravanusa nell’agrigentino. Sono almeno 8 le persone disperse tra cui una. “Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, c’è stato un disastro” dice in una diretta su Facebook il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo. “Faccio un appello a tutte le persone disponibili che hanno pale o ruspe”. I vigili del fuoco stanno ancora domando l’incendio sviluppatosi, dopo l’esplosione, danni anche ad alcuni edifici limitrofi per un’area interessata di almeno 1000 metri quadrati. Sono già partite da Palermo e da Catania squadre speciali Usar dei vigili del fuoco per la ricerca dei. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

