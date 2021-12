Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2021 ore 10:30 (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBRE 2021 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO SEGNALANDO UN INCIDNETE SULL’AUTOSTRADA FIRENZE Roma CHE PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE FIRENZE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DI Roma DOVE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, SI SONO FORMATE CODE IN CARREGGITA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER L’A24 Roma TERAMO SU VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LA RIREZIONI E PROSEGUENDO DAL RACCORDO FINO A TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA: SULLA STRADA PROVINCIALE FILETTINO CAPISTRELLO AL KM 7 E SULLA PROVINCIALE DI CAMPOSTAFFI SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE A CURA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBREORE 10.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO SEGNALANDO UN INCIDNETE SULL’AUTOSTRADA FIRENZECHE PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO IN DIREZIONE FIRENZE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DIDOVE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, SI SONO FORMATE CODE IN CARREGGITA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER L’A24TERAMO SU VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LA RIREZIONI E PROSEGUENDO DAL RACCORDO FINO A TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA: SULLA STRADA PROVINCIALE FILETTINO CAPISTRELLO AL KM 7 E SULLA PROVINCIALE DI CAMPOSTAFFI SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE A CURA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Manifestazioni a Roma oggi 10 dicembre 2021, proteste, corteo e sciopero studenti: orari e strade chiuse Ecco dunque come cambierà oggi la viabilità per le strade di Roma. Manifestazioni a Roma oggi 10 dicembre 2021, bus deviati e strade chiuse Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 prevista la manifestazione in ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10 - 12 - 2021 ore 08:15 CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA - TERAMO, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DISAGI ANCHE SULLE CONSOLARI SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE DA ...

