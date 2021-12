Un’Europa nel segno del pluralismo religioso L’invito dell’imam Pallavicini

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Su richiesta della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, è stata convocata una riunione straordinaria di leader religiosi, Extraordinary High-Level Meeting with Religious Leaders, oggi 10 dicembre. La riunione è stata introdotta dal vice presidente Margaritis Schinas che è il referente per i programmi sull’articolo 17, sul dialogo con le organizzazioni confessionali in Europa. Nella lettera di convocazione indirizzata all’imam Yahya, presidente della Coreis Comunità Religiosa Islamica Italiana, si precisa che l’intento della riunione è quello di ribadire l’impegno della Commissione Europea al dialogo e all’inclusione delle comunità religiose nel programma europeo. Si rinnova il “rispetto per tutte le religioni e fedi come valore fondamentale dell’Europa. I valori comuni non si basano sulla negazione delle diverse identità ma sul ...