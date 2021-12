Trani | a novembre lieve calo della raccolta differenziata Ma resta il comune più virtuoso

Advertising

ItalianPolitics : @cosmopin @Danireport Sì. Comunicato ufficiale di Delimobil a inizio novembre: 'Nonostante l'elevato interesse racc… -

Ultime Notizie dalla rete : Trani novembre

Gazzetta del Sud

"In data 19 luglio scorso, presso la sede della Prefettura di Barletta - Andria -è stato ... Siamo giunti al termine del mese die non giungono notizie circa la ripresa dei lavori per ......Novanta si cimenta anche con il documentario e realizza per la Rai Una domenica sera die ... Nel 2001 le viene conferito il premio alla carriera alFilm Festival. Nel 2010 l'Accademia del ...Piccolo calo della raccolta differenziata a Trani nell'ordine di un punto e mezzo percentuale: dal 76,41 per cento di ottobre s'è passati al 75 per cento di ...BARI - Restano in carcere Daniele e Pasquale Boccuto di 41 e 30 anni, Cosimo Damiano Campanella di 80 anni e il nipote omonimo di 39 anni, ...