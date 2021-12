Tra Boga e l’Atalanta c’è un Insigne di troppo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Secondo quanto detto da Alfredo Pedullà, potrebbe innescarsi un incrocio di mercato rilevante soprattutto per il nostro campionato. Colui il quale farebbe partire il meccanismo sarebbe Miranchuk. Infatti il trequartista russo, in lista di partenza, libererebbe il posto a Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo più volte cercato dagli orobici in queste ultime sessioni di mercato. Lo strano meccanismo è legato proprio all’ivoriano, in quanto la Dea non sarebbe l’unica squadra a seguire l’asso neroverde. Sulle sue tracce si è messo anche lo Shakthar di De Zerbi, il quale lo aveva avuto a sua disposizione già nella precedente avventura emiliana, prima di sbarcare in Ucraina. Gli ucraini però non vedono in Boga la loro priorità di mercato, ma solo un’alternativa ad un altro big del nostro campionato, ossia Lorenzo Insigne. Il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Secondo quanto detto da Alfredo Pedullà, potrebbe innescarsi un incrocio di mercato rilevante soprattutto per il nostro campionato. Colui il quale farebbe partire il meccanismo sarebbe Miranchuk. Infatti il trequartista russo, in lista di partenza, libererebbe il posto a Jeremie, esterno offensivo del Sassuolo più volte cercato dagli orobici in queste ultime sessioni di mercato. Lo strano meccanismo è legato proprio all’ivoriano, in quanto la Dea non sarebbe l’unica squadra a seguire l’asso neroverde. Sulle sue tracce si è messo anche lo Shakthar di De Zerbi, il quale lo aveva avuto a sua disposizione già nella precedente avventura emiliana, prima di sbarcare in Ucraina. Gli ucraini però non vedono inla loro priorità di mercato, ma solo un’alternativa ad un altro big del nostro campionato, ossia Lorenzo. Il ...

Advertising

chri_tron : @GruppoEsperti @ProfidiAndrea @Oracolo_Fanta 1 da schierare come terza punta tra Carles Perez, Caprari, Boga e Verde? - ilcirotano : Atalanta tra gloria e mercato: gli ottavi di Champions per l'assalto a Boga - - infoitsport : Atalanta tra gloria e mercato: gli ottavi di Champions per l'assalto a Boga - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Atalanta tra gloria e mercato: gli ottavi di Champions per l'assalto a Boga #UCL #AtalantaVillarreal - sportli26181512 : Atalanta tra gloria e mercato: gli ottavi di Champions per l'assalto a Boga: Atalanta tra gloria e mercato: gli ott… -