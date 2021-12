Tesla: altro che auto | Ecco la nuova tecnologia per la casa (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Tesla, l’azienda tecnologica fondata da Elon Musk e specializzata in veicoli elettrici, lavora da qualche anno a progetti legati allo sviluppo del fotovoltaico. L’ultima novità della casa è, appunto, Solar Roof. Si tratta di tegole solari, da istallare sul tetto delle abitazioni, per alimentare ogni residenza con un impianto fotovoltaico completamente integrato. Funzionano davvero? Le speciali tegole presentate con il progetto Solar Roof rivelano un bel design. Non appaiono così difformi dalle classiche tegole che troviamo sui tetti di tantissime villette a schiera americane. Grazie a queste nuovo strumento, secondo Telsa, ogni utente potrà ammortizzare in breve tempo tutto l’investimento con la produzione diretta di energia. Insomma, si tratta di un pannello solare non invasivo, cioè integrato nella struttura classica dell’abitazione (sotto forma ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 10 dicembre 2021) La, l’azienda tecnologica fondata da Elon Musk e specializzata in veicoli elettrici, lavora da qualche anno a progetti legati allo sviluppo del fotovoltaico. L’ultima novità dellaè, appunto, Solar Roof. Si tratta di tegole solari, da istallare sul tetto delle abitazioni, per alimentare ogni residenza con un impianto fotovoltaico completamente integrato. Funzionano davvero? Le speciali tegole presentate con il progetto Solar Roof rivelano un bel design. Non appaiono così difformi dalle classiche tegole che troviamo sui tetti di tantissime villette a schiera americane. Grazie a queste nuovo strumento, secondo Telsa, ogni utente potrà ammortizzare in breve tempo tutto l’investimento con la produzione diretta di energia. Insomma, si tratta di un pannello solare non invasivo, cioè integrato nella struttura classica dell’abitazione (sotto forma ...

