Snowboardcross | a Montafon domina Charlotte Bankes | sesta Belinghieri Eliminata ai quarti Michela Moioli

Una gara ricca di eliminazioni di lusso quella andata in scena oggi a Montafon per la Coppa del Mondo di Snowboardcross. Tra le favorite l'unica a sopravvivere è la britannica campionessa del mondo Charlotte Bankes, che si porta a casa la vittoria, volando così in vetta alla classifica. Percorso netto per la classe 1995, con il miglior tempo già nelle qualifiche. Per lei quarto successo in carriera. Battute nella finalissima l'australiana Belle Brockhoff e la francese Chloe Trespeuch. La migliore delle azzurre è stata una più che positiva Sofia Belinghieri, seconda nella Small Final e sesta in classifica. Ad imporsi nella finalina è stata un'altra big uscita prematuramente, la vincitrice della prima tappa a Secret Garden, la ceca Eva Samkova. Niente da fare per Michela Moioli, eliminata ai quarti.

