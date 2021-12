Shevchenko deluso | “Speravo di fare una bella partita | con la squadra sono stato chiaro”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Andriy, dopo la sconfitta per 3-1 nel derby di Genova, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue amare parole: “È una delusione sicuramente, nessuno vuole perdere il derby. Speravamo diuna, invece abbiamo preso subito gol. Lanon è stata brillante nel primo tempo, abbiamo regalato l’1-0. Nella ripresa abbiamo avuto una reazione giusta, laha creato occasioni. Però bisogna iniziare così, avere coraggio e continuità“. Sulle difficoltà in attacco del Genoa, l’allenatore la pensa così: “Quandoarrivato qua ho visto bene il calendario, non mi lamento mai ma abbiamo avuto tante difficoltà con tantissimi giocatori assenti. Con il ritorno di Destro abbiamo ritrovato il gol. Salvarci è come vincere la ...

Genoa, Shevchenko amareggiato: 'Serve coraggio e continuità': Il tecnico rossoblù: 'Sono deluso. Speravamo di fare…

