Salto con gli sci | a Ryoyu Kobayashi la qualificazione di Klingenthal | poi Geiger e Stoch Giovanni Bresadola ce la fa con buon margine

Si è conclusa da poco la gara di qualificazione della prova di Coppa del Mondo di Salto con gli sci di scena a Klingenthal, in Germania. A prevalere è stato, in una giornata tutto sommato tranquilla dal punto di vista del vento, il giapponese Ryoyu Kobayashi, che va più lontano di tutti con 133 metri e si regala 131.4 punti. Alle sue spalle il tedesco Karl Geiger, 131 metri e 130.9 punti pur con uno stile leggermente migliore rispetto a quello del nipponico, e il polacco Kamil Stoch, sempre imperturbabilmente al suo posto, che chiude a 129.6 con una misura di 130 metri. L'assenza di diversi polacchi apre la strada a qualche differenza rispetto al solito nei primi dieci, sebbene per larga parte non così enorme. Quarto è lo svizzero Killian Peier, 129.5 metri e 127.5 ...

