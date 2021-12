Roma | preoccupazione per Zaniolo | si attendono i risultati degli esami

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ogni buona notizia in casaultimamente ne porta con sé anche una cattiva: se la prima è il raggiungimentoottavi di Conference da parte dei Giallorossi (grazie anche al pareggio del Bodo/Glimt con lo Zorya), la seconda riguarda Nicolò. Il suo match contro il CSKA Sofia infatti è durato solamente 18 minuti: al minuto 85? (era entrato al 67?) Nicolò ha lasciato il campo dopo essersi toccato una zona inguinale della coscia destra, destando non poche preoccupazioni nello staff della squadra. La speranza è che non si tratti di una lesione che, dopo quello di Pellegrini, potrebbe portare ad un altro lungo stop: José Mourinho aveva deciso di non rischiarlo titolare dato che aveva svolto solamente fisioterapia nell’ultima giornata di allenamento, prima di partire per la Bulgaria.avrebbe saltato ...

