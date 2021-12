Advertising

glooit : Roma: Felix negativo, ci sarà con lo Spezia leggi su Gloo - corona_tweet : RT @lrdp__: ??????#Roma: Felix #AfenaGyan è risultato negativo al tampone del #coronavirus. - RaiSport : ?? #Roma: #Felix negativo, ci sarà con lo #Spezia Guarito l'attaccante che potrà tornare ad allenarsi a #Trigoria - lrdp__ : ??????#Roma: Felix #AfenaGyan è risultato negativo al tampone del #coronavirus. - CORNERNEWS24 : #Calcio - Roma: Felix negativo, ci sarà con lo Spezia Guarito l'attaccante che potrà tornare ad allenarsi a Trigoria -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Felix

Afena, giovane attaccante di proprietà della, è risultato negativo al Covid. Lo annuncia lui stesso così Buone notizie in casa, che torna ad avere a disposizione per i prossimi impegni ......di squadra" sono le parole diAfena - Gyan su Instagram dopo l'avvenuta guarigione da Covid - 19 che lo aveva costretto a saltare le ultime partite di campionato. L'attaccante dellatorna ...Roma, 10 dic. – (Adnkronos) – “Negativo finalmente! Non vedo l’ora di allenarmi con i miei compagni di squadra di nuovo!”. Così sui suoi profili social l’attaccante della Roma Felix Afena-Gyan annunci ...(ANSA) – ROMA, 10 DIC – “Finalmente negativo! Non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni di squadra” sono le parole di Felix Afena-Gyan su Instagram dopo l’avvenuta guarigione da Covid ...