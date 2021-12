“Resti o te ne vai?”. GF Vip, ora interviene la produzione. È la prima volta nella storia del reality (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sale la tensione nella casa del GF Vip 6, attese grande novità nella puntata di stasera. Così mentre ieri è scoppiata l’ultima lite tra Maria Monsè e Manila Nazzaro. Colpa di una lite precedente tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni che aveva dato vita a un chiacchiericcio feroce nella Casa. Maria Monsè subito avvertito Soleil di quello che stava accadendo nell’altra camera, dove quasi tutti parlavano di lei. Un comportamento che non sarebbe andato giù a Manila Nazzaro. La modella, infatti, non appena capito la dinamica di quello che stava per succedere ha colto l’occasione per bacchettare l’ultima arrivata al GF Vip. Una presa di posizione, quella della Nazzaro, che ha indispettito e non poco Sonia Bruganelli che è intervenuta con una diretta social commentando quello che stava accadendo all’interno del Gf Vip 6, come al solito senza ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sale la tensionecasa del GF Vip 6, attese grande novitàpuntata di stasera. Così mentre ieri è scoppiata l’ultima lite tra Maria Monsè e Manila Nazzaro. Colpa di una lite precedente tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni che aveva dato vita a un chiacchiericcio feroceCasa. Maria Monsè subito avvertito Soleil di quello che stava accadendo nell’altra camera, dove quasi tutti parlavano di lei. Un comportamento che non sarebbe andato giù a Manila Nazzaro. La modella, infatti, non appena capito la dinamica di quello che stava per succedere ha colto l’occasione per bacchettare l’ultima arrivata al GF Vip. Una presa di posizione, quella della Nazzaro, che ha indispettito e non poco Sonia Bruganelli che è intervenuta con una diretta social commentando quello che stava accadendo all’interno del Gf Vip 6, come al solito senza ...

Ultime Notizie dalla rete : Resti vai F1 - Verstappen - Hamilton all'ultimo atto, che la battaglia sia maschia ma corretta Speriamo resti solo un'ipotesi e non trovi sfogo pratico nella realtà. Passerebbe un messaggio ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio Auto e Moto su Amazon.

Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi: La malattia rende egoisti, lui è rimasto generoso Gli ho detto: 'stai tranquillo penserò io alle bimbe, a tuo figlio, tu vai'. Mi esplodevano il ... Voglio però che resti una testimonianza di questo legame forte tra mamma e papa, voglio che le ...

